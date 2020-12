Imposta di soggiorno a Fasano: il punto di vista degli albergatori

Gli albergatori di Fasano intendono chiarire a tutta la cittadinanza di Fasano tramite una lettera aperta i motivi per cui si sono creati tanti disaccordi con l’Amministrazione comunale in merito all’Imposta di soggiorno.

«Nel febbraio 2019, a causa di problemi di Bilancio comunale e in seguito a nuove norme governative, l’Amministrazione comunale ha approvato un regolamento con delle tariffe altissime rispetto a quello che era l’obiettivo del Comune (incassare almeno 1.200,000 Euro), ovvero il doppio rispetto l’anno precedente.

Il sindaco Zaccaria dopo varie proteste e manifestazioni degli operatori, in seduta pubblica, prese l’impegno che al raggiungimento dell’obiettivo avrebbe rimodulato la tariffa.

Il raggiungimento della somma preventivata avvenne durante il mese di agosto 2019 e gli albergatori chiesero subito al Sindaco Zaccaria di rimodulare la tariffa come promesso e, soprattutto, tenendo conto della reale sproporzione dell’imposta accertata.

Alla richiesta di incontro degli albergatori non è mai arrivata una risposta da parte degli organi comunali.

A fine del 2019 il Comune ha incassato 1.800,000 Euro (ben oltre 600,000 Euro in più di quanto previsto) e per questo ci si aspettava una riduzione delle tariffe. Purtroppo, nonostante le varie lamentele ricevute da tutti i clienti che hanno soggiornato nel territorio e le nostre rimostranze, l’Amministrazione comunale non solo non ha voluto rinunciare a quel maggiore gettito ma ha addirittura introdotto l’Imposta di soggiorno anche nei mesi “morti” (da novembre a marzo), riconoscendo la riduzione ai soli gruppi.

Per ottenere giustizia e verità, gli operatori supportanti da Federalberghi sono stati costretti a rivolgersi al Tar di Lecce il quale, nel settembre 2020, ha accolto le istanze degli Albergatori annullando sia i regolamenti che le tariffe approvate dall’Ente. Questo perché era mancato il confronto con gli albergatori e perché l’Amministrazione comunale non aveva proporzionato l’Imposta di soggiorno alla differenza di prezzo della camera pagata in bassa stagione rispetto a quella dell’alta stagione. Ormai il danno era stato fatto!

Ora, dopo vari incontri con le associazioni delle strutture ricettive l’Amministrazione comunale non ha accolto le richieste degli operatori di considerare alta stagione solo i mesi di luglio e agosto, creando di fatto una lunga unica alta stagione da giugno a ottobre con la stessa tariffa altissima del precedente regolamento. Riconoscendo i mesi di aprile, maggio, novembre e dicembre quale media stagione con una riduzione di sole 0,50 euro (mediamente appena il 12%). Non è un mistero che nei mesi di giugno, settembre e ottobre i prezzi sono di molto inferiori a quelli di agosto.

L’Amministrazione comunale ha disatteso i propositi della precedente sentenza danneggiando un comparto, quello del Turismo, già in crisi a causa della pandemia da Covid-19. Questa è la verità!!!».