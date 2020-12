Il Natale Biancazzurro si farà!

L’associazione Il Fasano Siamo Noi non ha voluto rinunciare a quella che ormai è divenuta una tradizione per il sodalizio, per l’U.S. Città di Fasano e per il settore giovanile della stessa società.

L’evento si svolgerà domenica 27 dicembre, con la consueta tombolata di Natale, accompagnata da una doverosa novità: le estrazioni avverranno in diretta streaming sulla pagina Facebook Il Fasano Siamo Noi.

A partire dalle ore 17, gioco, intrattenimento e scambio di auguri da parte dei presidenti dell’US Città di Fasano, Franco D’Amico, e de Il Fasano Siamo Noi, Ignazio Lovecchio, per condividere un pomeriggio tra il calore, seppur virtuale, della grande famiglia biancazzurra. Non mancheranno inoltre una serie di sorprese!

Per partecipare alla tombolata, occorrerà acquistare le cartelle (al costo di 1€ cad.), disponibili allo stadio o nei seguenti punti vendita:

-Caffè Antico

-Uniko Store

-Tabacchi e Telefoni di Giacomo Rosato

-Pneumatici Lovecchio

-Ardecuore

-Fasano Antirazzista

È inoltre possibile contattare Il Fasano Siamo Noi sui canali social ufficiali Facebook e Instagram.