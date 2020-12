Ai regali ci pensa “Humanamente”!

Con il Natale ormai alle porte, l’Associazione Humanamente ha pensato di aiutare le famiglie con una nuova iniziativa, patrocinata dal Comune di Fasano e che si rivolge a tutte le persone in quarantena o in isolamento fiduciario o che semplicemente hanno difficoltà o paura ad andare in giro per l’acquisto dei regali natalizi per i loro cari.

Le famiglie impossibilitate ad uscire per i suddetti motivi, possono richiedere ai volontari dell’Associazione Humanamente di recarsi nelle attività commerciali scelte per acquistare i propri regali e consegnarli direttamente a casa della persona a cui il regalo è rivolto o a chi ha effettuato l’acquisto.

Questa iniziativa ha come finalità anche quella di incentivare gli acquisti e dunque sostenere le attività commerciali del nostro territorio, cercando di dare una mano all’intera comunità in questo momento di difficoltà economica e sociale.

Il servizio di acquisto e consegna del regalo, grazie al patrocinio del Comune di Fasano, è completamente gratuito (resta a carico della persona che richiede il servizio soltanto il pagamento del regalo acquistato).

Per richiedere il servizio basta chiamare al numero 080/3212174 o tramite mail a: humanamentefasano@gmail.com

Per questo Natale, ai regali #cipensahumanamente!