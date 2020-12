Nuova strada tra via Attoma e via Roma Copyright: n.c.

«La Giunta municipale ha dato il via libera alla realizzazione di una nuova strada che da via Attoma, passando per via Valerio Gentile, arriverà in via Roma, dove sarà realizzata una nuova rotatoria».

Lo dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Un progetto molto importante che Fasano attende sin dall’approvazione del piano regolatore generale, avvenuta nel 2001.

Nei prossimi anni la nuova strada arriverà fino al Palazzetto dello sport, in fase di costruzione, e terminerà sulla via per Savelletri.

A trarne sicuro beneficio sarà il traffico che verrà notevolmente alleggerito in via Roma, via Nazionale dei Trulli, via dell'Artigianto, via Santa Margherita.

Il progetto, inoltre, prevede due piste ciclabili ai lati della nuova carreggiata, nuovi punti luce e strisce pedonali rialzate per garantire la sicurezza stradale.

Abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall'ing. Rosa Belfiore e dal geometra Leonardo Angelini, che ringrazio per il lavoro fatto.

Nelle prime settimane dell’anno nuovo pubblicheremo il bando di gara, con una base d’asta di 738mila euro.

Le idee per rendere la nostra Fasano più dinamica, organizzata e vivibile continuano a diventare progetti concreti».