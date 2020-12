Un Natale solidale: torna la raccolta alimentare per il Market Solidale di Fasano

Cambia la forma, ma non la sostanza per la quinta edizione della raccolta alimentare straordinaria promossa nel periodo delle festività natalizie a sostegno delle famiglie della nostra città che ogni mese fanno la spesa gratuitamente presso il Market Solidale di Fasano.

Quest’anno, in collaborazione con il Leo Club e il Lions Club Fasano Host abbiamo pensato di promuovere una raccolta di prodotti di prima necessità che non si esaurirà in una sola giornata, ma durerà più giorni per poi concludersi il 28 dicembre.

Per le ragioni di sicurezza sanitaria, con cui ormai abbiamo imparato a convivere, nei supermercati non potranno più esserci i volontari dell’organizzazione, ma grazie ai “carrelli solidali” che troveremo presso i supermercati partner dell’iniziativa, ognuno di noi potrà donare i prodotti che vorrà.

Questi i supermercati e i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, dove vi invitiamo a far la spesa e a contribuire alla raccolta: Acqua & Sapone (Via Roma), Alter (via Dell’Artigianato, 62) Csette+7 (via Roma,1), Caseificio Alimentari Crovace (Speziale), Galleria Simply (v.le Longo), Pantagross (via Fascianello), Spazio Conad Fasano (Conforama), Supermercati Carparelli (p.zza Kennedy,25).

Questi i prodotti a lunga conservazione che vi invitiamo a donare:

Aceto, alimenti per neonati e bambini, alimenti senza glutine, bagnoschiuma, biscotti, caffè, camomilla, carne in scatola, cioccolato, dentifricio, detersivi, farina, fette biscottate, formaggini, latte, legumi, merendine, olio di oliva e di semi, pannolini per neonati, passata di pomodoro, pasta, pomodori pelati, prodotti per l'igiene personale e della casa, riso, sale, sapone, shampoo, succhi di frutta, te, tonno e zucchero.

Per informazioni o proposte di collaborazione è possibile contattare il Market Solidale “Il Valore del Tempo” Fasano al 338.8525075 o via mail marketsolidalefasano@gmail.com.