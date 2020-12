Sì è svolta ieri, giovedì 10 dicembre, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione dell’opuscolo “Xylella Fastidiosa – Misure di contenimento e prevenzione”.

Sono intervenuti l’assessore all’Agricoltura Gianluca Cisternino, il presidente del GAL Valle d’Itria Giannicola D’Amico e la dirigente di settore Beba Caldarazzo, moderati dal dott. Gianfranco Mazzotta.

Nella conferenza stampa, trasmessa in diretta sul canale ufficiale Facebook “Città di Fasano”, è stato presentato l’opuscolo informativo “Xylella Fastidiosa – Misure di contenimento e prevenzione”, fortemente voluto dall’assessore Cisternino.

«Ringrazio il Comune di Fasano – ha dichiarato il presidente del GAL Valle d’Itria Giannicola D’Amico – per l’iniziativa e per la sinergia che lega il GAL all’amministrazione fasanese, sempre attenta a queste tematiche. L’opuscolo è stato realizzato dai tecnici del sito infoxylella.it, impaginato e stampato dagli uffici comunali. Il suo scopo è quello di combattere l’avanzare della Xylella nel nostro splendido territorio. Come GAL abbiamo sposato l’idea dell’Amministrazione e dell’assessore Cisternino in particolare, perché è importante informare gli addetti su questa piaga che sta infestando il nostro territorio. Nell’opuscolo vengono sintetizzate tutte le azioni preventive che si possono tenere per contenere il contagio da Xylella fastidiosa. Sono inoltre contento di poter annunciare – ha concluso D’Amico – che nella prossima settimana sarà pubblicato il bando regionale per la realizzazione dei sovrainnesti degli ulivi monumentali, una delle principali attività che si spera possa contenere l’avanzata del contagio».

«E’ di fondamentale importanza – ha specificato l’assessore Cisternino – informare e continuare l’opera di difesa da questo fenomeno della Xylella, che ormai è arrivato a minacciare il nostro territorio (diversi i casi già segnalati nell’agro di Fasano) e tutta la piana degli ulivi millenari. L’opuscolo sarà distribuito in questi giorni presso le aziende agricole, nei punti di ritrovo degli agricoltori e nelle associazioni di settore.

Oltre alle problematiche agricole, anche il settore turistico è colpito da questa piaga, quindi è fondamentale combattere il vettore della Xylella per tutelare il nostro territorio e di conseguenza il patrimonio paesaggistico: stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per non lasciare soli i nostri cittadini in questa guerra alla Xylella».