Firmato un innovativo protocollo d’intesa per l’inclusione sociale per Fasano, Cisternino e Ostuni

È stato stipulato un innovativo protocollo d’Intesa tra il Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale (C.I.I.S.A.F.) dei Comuni di Fasano, Ostuni e Cisternino - nella persona del Direttore dott.ssa Marisa Santamaria, il C.P.I (Centro Provinciale per l’Impiego), nella persona del responsabile della dott.ssa Loparco, l'agenzia ANPAL Dasep, nella persona del coordinatore Pagnelli Francesco Joseph, e la DANTE ALIGHIERI ente formativo accreditato, nella persona del direttore Pagnelli Giuseppe.

Il protocollo ha come finalità il rafforzamento della collaborazione ed integrazione tra gli attori che, sul territorio, si occupano, a vario titolo, di attività rivolte a persone in condizione di svantaggio, con l'obiettivo di creare una sinergia atta a massimizzare le opportunità offerte da Comuni, Regioni, Comunità, a favore dei soggetti destinatari.



Gli enti aderenti, attraverso il Consorzio, intendono perseguire nel territorio dei comuni associati attività per promuovere e gestire interventi sociali volti a privilegiare l’inserimento ed il reinserimento degli individui nella vita sociale, scolastica e lavorativa.

Attraverso una collaborazione più ampia e integrata, le parti svilupperanno iniziative di inclusione sociale e lavorativa, così come prevista dagli strumenti di contrasto alla povertà, all’empowerment del soggetto destinatario della misura ed al suo aggiornamento, per migliorare skills e opportunità di occupabilità, con la possibilità di utilizzare, eventualmente, strumenti e modalità di connessione a distanza (FAD) attraverso l'ausilio di piattaforme info-telematiche e strumenti dedicati allo scopo.



Nei prossimi appuntamenti le parti individueranno équipe ad hoc tra referenti delle diverse azioni, per garantire la miglior integrazione delle diverse attività. Tale cooperazione permetterà di: accogliere e interpretare i bisogni complessi della persona; offrire risposte integrate ed organiche ai bisogni espressi mediante la creazione di una rete territoriale di servizi; organizzare, promuovere, coordinare e sviluppare tutte le risorse disponibili sul territorio; facilitare l'incontro tra domanda e offerta di servizi al lavoro; offrire attività di miglioramento delle competenze personali.

Questa programmazione per l’inclusione sociale assume un valore ancora più importante e primario considerata l'emergenza connessa alla diffusione del Covid–19, che ha rappresentato un ulteriore elemento di disagio per quella fetta di popolazione già considerata “fragile” e a rischio di emarginazione sociale.