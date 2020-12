A giugno torna la cronoscalata Coppa Selva di Fasano

Il ritorno della Coppa Selva di Fasano è fissato per il 20 giugno 2021. Questo quanto emerso nella riunione degli organizzatori delle competizioni in salita, tenute nel pomeriggio di ieri in videoconferenza. La classicissima corsa contro il cronometro si appresta a segnare la sua 62esima edizione e sarà inserita nel Tivm Sud, trofeo italiano velocità della montagna, ed avrà il massimo coefficiente della competizione, quello pari a 1,5. A rappresentare la scuderia Egnathia corse c’era il presidente Laura De Mola che ha accolto con piacere l’atto ufficiale che assegna il ritorno della cronoscalata, dopo il blocco per i noti lavori che stanno interessando la strada Ss 172 dir, sede del tracciato.

«C’è soddisfazione per l’evento – afferma il presidente De Mola – ma allo stesso tempo si spera che i lavori che stanno interessando la sede stradale oggetto della competizione possano arrivare in porto in tempo utile per lo svolgimento della competizione. Si parte, quindi, come prova del Tivm 2021, ma la nostra attenzione è già al ritorno effettivo nel Civm, dando lustro ad una corsa che ci invidiano in tutto il panorama nazionale delle gare in salita. Sono convinta che riusciremo a ritagliarci a breve la titolarità che meritiamo, fermo restando che dopo una pausa di qualche anno non si poteva ritornare subito nel calendario dell’Italiano”.

Partito il conto alla rovescia, quindi, per una competizione che ritornerà ad infiammare i cuori dei tanti appassionati della disciplina in salita.