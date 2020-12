Bollettino COVID-19 a Fasano: 2 decessi e 102 ancora positivi

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Sono stato informato di due deceduti per cause collegate al Covid-19, una donna e un uomo di Fasano.

A nome dell’Amministrazione comunale, di tutti i fasanesi e mio personale le più sentite condoglianze alle famiglie: a loro l'abbraccio di tutta la comunità.

Colgo l’occasione per informarvi che le Autorità sanitarie ci hanno appena comunicato che il numero dei contagiati da Covid-19 per il Comune di Fasano è di 102. Ad essi vanno aggiunti i 4 attualmente positivi del cluster nella "Casa del Sole".

Queste notizie devono esortarci a rispettare con puntualità, convinzione e senza riserve le norme di prevenzione, unico modo per non mettere in pericolo noi e le persone che amiamo. Con fermezza e forza, ne usciremo».