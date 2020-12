Emergenza Covid-19 a “La Casa del Sole”, il ringraziamento del Direttore all'ASL

Era il 6 novembre quando fu resa nota la scoperta di un focolaio con 46 positivi asintomatici al Covid-19 a “La Casa del Sole”. Una situazione emergenziale tenuta sotto controlla dalle Autorità Sanitarie alle quali il Direttore della struttura, l’Avv. Stefania Baldassarre, fa il suo ringraziamento.

«In qualità di Direttore responsabile del centro di accoglienza migranti La Casa Del Sole, sito in Fasano – dichiara Baldassarre -, voglio esprimere il mio ringraziamento al Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica, diretto dal Dottor Termite ed in particolare al Dottor Alessio Ostuni che, durante questo periodo di pandemia che ci ha coinvolto, si è mostrato sempre disponibile e cortese confortandoci e chiarendo tutti i dubbi da noi sollevati nella gestione dell'emergenza.

Al mio grazie si uniscono tutti i collaboratori della Casa del Sole che non hanno abbandonato la nave».