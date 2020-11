“Il Natale in uno scatto”: contest fotografico per condividere le festività attraverso le immagini

Si intitola “Il Natale in uno scatto” il contest fotografico ideato e promosso dal Coordinamento delle Associazioni del territorio di Fasano “Associazioni In Rete Fasano” con il patrocinio del Comune-Assessorato alla Cultura. L’idea, partita a tutti gli effetti da sabato 28 novembre, è nata con lo scopo di condividere addobbi e luci dei propri balconi, di giardini e finestre o semplicemente angoli di casa che diffondano l’atmosfera di festa e rafforzino il sentimento di comunità, nonostante le restrizioni che caratterizzeranno il Natale 2020.

Al concorso gratuito possono partecipare tutti i residenti nel Comune di Fasano: basterà inviare una foto in alta risoluzione (in formato jpg.) all’indirizzo e-mail coordinamentoass.fasano@gmail.com, indicando il luogo in cui è stata scattata, una piccola descrizione e apposita liberatoria correttamente compilata e firmata, entro e non oltre il 20 dicembre 2020.

Le foto ricevute saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Il Natale in uno scatto” e sarà possibile votare con un solo “like” la foto che si preferisce. La votazione online sarà aperta dal 22 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Alla foto che avrà ottenuto maggiori consensi verrà conferita una targa simbolica, mentre a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

«Questo progetto vuole semplicemente raccontare la bellezza di Fasano in questo periodo dell’anno utilizzando Facebook come canale – afferma Mariateresa Maggi, presidente del Coordinamento “Associazioni In Rete Fasano” –. Possiamo virtualmente avvertire un senso di “presenza” e “vicinanza” attraverso le immagini e ci auguriamo che la città partecipi con entusiasmo al contest che è un invito a decorare, fotografare e condividere la magia del proprio angolo di Natale».

Il regolamento e il modulo di iscrizione sono disponibili sulla pagina ufficiale “Contest Fotografico Il Natale in uno scatto”.

Per info e iscrizioni:

tel. 334/2575626

e-mail: coordinamentoass.fasano@gmail.com