Scuolabus per il “tempo pieno” a Pozzo Faceto e Speziale

L’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Caroli e della consigliera comunale Mariateresa Bagordo informano quanto segue:

Da ieri, martedì 24 novembre, è attivo il servizio di scuolabus pubblico per collegare le frazioni di Pozzo Faceto e Speziale con Fasano, in relazione all’orario “tempo pieno” delle scuole. Questo servizio garantisce un’assistenza concreta ai tanti nuclei familiari che hanno entrambi i genitori lavoratori.

«Ho ricevuto la richiesta di alcuni genitori delle frazioni di Pozzo Faceto e Speziale – ha spiegato il consigliere­­­ comunale Mariateresa Bagordo -, che mi chiedevano della possibilità di istituire un servizio scuolabus per collegare le due frazioni a Fasano e garantire così anche per chi effettuava il tempo pieno di raggiungere la scuola dalle proprie abitazioni e viceversa. Mi sono adoperata insieme all'amministrazione per rispondere prontamente alle richieste dei nostri cittadini e offrire loro un nuovo servizio di scuolabus che soddisfa appieno le loro richieste.

Ringrazio il sindaco Zaccaria e l’assessore Caroli per l’impegno e il rapido intervento che ha permesso la veloce attivazione di questo servizio, che per la prima volta è offerto alla cittadinanza delle due frazioni».