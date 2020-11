L’Aggregazione “Liberetico” scrive al sindaco: «Scelga di disobbedire ai DPCM del Governo»

«C'è un momento nella vita in cui si è chiamati a fare una scelta importante, che diventa molto più importante per chi, come Lei, ha la responsabilità di migliaia di persone, in quel momento è doveroso fare 'la cosa giusta'; stare dalla parte giusta».

Questa la lettera a firma dell’Aggregazione “Liberetico” indirizzata al Sindaco Francesco Zaccaria.

«Questo per Lei è uno di questi momenti. L'Italia tutta soffre, lei ne è cosciente, quanti fra i suoi cittadini sono nell'impossibilità di garantire la sopravvivenza alla propria famiglia? Il disagio è palpabile, i venti di ribellione soffiano sempre più forti, le manifestazioni (per ora pacifiche) mostrano sempre maggiore nervosismo sociale. Oggi lei è chiamato a fare una scelta che potrebbe essere 'la scelta della vita', quella che racconterà un giorno di sé stesso, che caratterizzerà la sua storia di persona e di amministratore. Faccia questa scelta, dimenticando la politica, il partito, le correnti, perché Lei oggi rappresenta i cittadini, tutti i cittadini.

Scelga, signor Sindaco, di disobbedire ai DPCM del Governo, dia la libertà di lavorare, ripristini nella sua città la- normalità della vita, Lei lo può fare, ne ha l'autorità. Si guardi intorno, signor Sindaco, a Lei non può sfuggire la verità vera, il suo ruolo non la obbliga all'obbedienza passiva a decreti ingiusti e al limite della follia, a Lei è permesso dire `no', ascolti, dunque, solo la sua coscienza, perché un giorno sarà alla sua coscienza che dovrà rispondere.

Nessuno può spingerla a fare un gesto forte di disobbedienza civile, solo Lei può decidere, ma se dovesse scegliere di 'non rispettare' nel suo Comune le disposizioni del DPCM sappia che non sarà da solo, abbiamo spedito questa lettera a tutti i sindaci d'Italia, ci risponda con un cenno, e se da parte sua c'è 'disponibilità' le comunicheremo in quanti avranno deciso di 'disobbedire', affinché il gesto simbolico sia fatto tutti insieme, lo stesso giorno.

Il popolo è stanco, signor sindaco, e un popolo stanco diventa incontrollabile, metta al sicuro la sua gente, faccia della sua città un'oasi di serenità, ciò non vuol dire non usare i dispositivi contro il covid, ma siamo certi che se lei libererà i suoi cittadini, per essi basterà la sua richiesta autorevole e rispetteranno tutte le precauzioni. Renda liberi i suoi cittadini, signor sindaco, permetta loro di riprendere la normale vita, dia loro la gioia degli affetti, la dignità del lavoro, il diritto all'istruzione, la libertà di muoversi, e quando quest'incubo sarà finito Lei potrà dire con fierezza: "lo ho fatto la cosa giusta"».