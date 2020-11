Fasano, la Confcommercio incontra gli operatori del settore sui problemi più scottanti

Su iniziativa della Presidente della Confcommercio della provincia di Brindisi Anna Rita Montanaro e del coordinatore territoriale Donato Pistola, si è svolto un incontro in videocall con gli operatori del commercio di Fasano per discutere sul rapporto di collaborazione instaurato con l’Amministrazione Comunale e sulle problematiche di maggiore attualità che interessano la categoria, a partire dagli acquisiti nei negozi di vicinato, dal servizio a domicilio, dall’orario continuato e dalle iniziative in vista del Natale.

In apertura dei lavori la presidente Montanaro ha sottolineato tutto ciò che sta svolgendo la Confcommercio in provincia di Brindisi, in stretta collaborazione con gli enti locali.

Per quanto riguarda Fasano, sia Montanaro che Pistola hanno illustrato le iniziative assunte dalla locale Amministrazione Comunale in favore del commercio, a partire da un alleggerimento delle tassazioni di competenza comunale.

Per quanto riguarda i ristori, invece, si è stabilito di svolgere un altro incontro alla presenza di un professionista competente in materia, in materia tale da illustrare i servizi che la Confcommercio è in grado di fornire in termini di assistenza ai commercianti.

Per quanto riguarda gli acquisti nei negozi di vicinato, si è concordato sulla necessità di dar vita ad una campagna di sensibilizzazione volta a favorire gli acquisti nelle attività commerciali di Fasano. Il tutto, attraverso un proficuo utilizzo dei canali social e l’apertura di una pagina facebook della delegazione di Fasano della Confcommercio.

Il tutto, anche nell’ottica di un utilizzo della consegna a domicilio e di buoni-sconto finalizzati ad incentivare gli acquisti.

In riferimento agli orari di apertura, si è convenuto di non apportare modifiche alle attuali turnazioni e di puntare sulle aperture festive e domenicali.

La presidente Montanaro ed il coordinatore territoriale Pistola hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa ed hanno garantito il sostegno della Confcommercio a tutte le iniziative che si pongono come obiettivo il rilancio del commercio nella città di Fasano in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo.