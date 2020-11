Market Solidali: aperte le iscrizioni al servizio di sostegno

La rete de "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che, fino a venerdì 11 dicembre 2020, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla nuova fase di sostegno che permetterà a 30 famiglie residenti a Cisternino e a Fasano, con un ISEE non superiore ad €. 8.000,00, di usufruire per i prossimi sei mesi dei servizi dei Market Solidali della rete.

Contestualmente, la rete rilancia la campagna “La spesa che non pesa”, che negli ultimi sei mesi, grazie alle generose donazioni di aziende, cittadini, istituzioni e organizzazioni del territorio ha permesso di incrementare le risorse, consentendole di garantire sostegno a circa 50 nuclei familiari, anziché a 30 come inizialmente previsto.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sito www.equoenonsolo.it , dove oltre a compilare la domanda, sarà anche possibile consultare e scaricare la guida per la compilazione, l’avviso pubblico e il regolamento.

Oltre che dagli enti, dai patronati e dagli uffici preposti, gli aventi diritto potranno ricevere, esclusivamente su appuntamento, informazioni o assistenza nella compilazione della domanda anche presso i Market Solidali della rete.

A Fasano il lunedì e il giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00 (tel. 338.8525075) e a Cisternino il lunedì ore 18/19, il martedì e giovedì ore 9/12 e il venerdì ore 9/12 e 18/19 (tel. 340.3648955) La graduatoria, formulata sulla base dei criteri indicati dal regolamento e con codice pratica per identificare i richiedenti, sarà pubblicata entro il 30/12/2020 sul sito www.equoenonsolo.it, sui profili social della rete, presso le sedi dei Market, ma anche trasmessa agli enti che collaborano con la rete. Gli ammessi al sostegno saranno poi contattati per il perfezionamento dell’iscrizione al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di ammissione.

In considerazione degli effetti dei mesi scorsi dell’emergenza sanitaria, che purtroppo si è ripresentata, siamo consapevoli che il numero di domande è destinato a crescere notevolmente rispetto al passato, pertanto per sostenere un numero sempre maggiore di famiglie, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, impegnandoci ad accogliere un nucleo familiare in piú per l’intero periodo, ogni qualvolta il valore delle donazioni e/o risorse ricevute raggiungerà un valore di €. 300,00.

Per donare senza muoversi da casa, queste sono le coordinate bancarie dei partner responsabili della gestione dei market solidali: Market Solidale Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo, IBAN: IT54I0542425800000001000311. Causale: Donazione Market Solidale Fasano. Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando, IBAN: IT65W0860779170001000724321. Causale: Donazione Market Solidale Cisternino.

Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli presso i supermercati aderenti alla campagna “La spesa che non pesa”, la Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale in via Fogazzaro, 59 a Fasano e il Laboratorio Urbano “Jan-Net” in via XXIV Maggio a Cisternino.

Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D’Errico).

Per chi ancora non ci conoscesse, i nostri Market Solidali oltre ad essere dei luoghi dove fare gratuitamente la spesa, sono luoghi di socialità e di informazione che vogliono sperimentare anche nelle nostre comunità un modello innovativo di fare solidarietà, che mira a salvaguardare la dignità delle persone, non più costrette a mettersi in coda per ricevere il pacco-viveri, ma libere di scegliere i prodotti in base alle proprie esigenze, in un contesto che non trascura l’importanza di essere accogliente, curato e organizzato come un vero market. L'accesso ai Market, che sono ubicati a Cisternino presso il Laboratorio Urbano “Jan-net” in via XXIV Maggio e a Fasano nella nuova sede di via Conversano, avviene attraverso una card a cui sono associati dei punti spesa, assegnati in base alle disponibilità del programma e al numero dei componenti del nucleo familiare.