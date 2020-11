Il sindaco Zaccaria: «Aderisco volentieri all'appello lanciato dai genitori della piccola Melissa»

«Aderisco volentieri all'appello lanciato dai genitori della piccola Melissa e alle sollecitazioni che provengono da tanti concittadini per sostenere la ricerca sull'atrofia muscolare spinale».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Mi permetterete questa eccezione al dovere cristiano e morale della riservatezza, che dovrebbe sempre caratterizzare le manifestazioni di generosità e altruismo, ma come sindaco ritengo di dover dare il buon esempio.

Mi sembra bello anche sottolineare che il costosissimo farmaco per le cure di Melissa è già disponibile gratuitamente presso la Asl, alla sola condizione che venga ufficialmente richiesto dal medico responsabile del protocollo di cure che la bambina sta seguendo presso il Policlinico Gemelli di Roma, professor Eugenio Mercuri.

Pertanto non sarà necessario rinunciare alle luminarie per questo Natale, già particolare per molti nostri concittadini che lottano contro la pandemia e soffrono per la condizione di incertezza che la pandemia ci impone.

È nostra intenzione assicurare un minimo di atmosfera anche quest’anno, ma senza fare grandi cose proprio per rispetto del momento difficile che tutti stanno attraversando.

Solo per fare un esempio, dall'inizio della pandemia sono stati infatti consegnati circa 2500 pacchi-viveri, che stiamo continuando a distribuire grazie alla generosità di tanti cittadini, alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale e all’opera silenziosa ma insostituibile dei volontari e delle Zone pastorali diocesane di Fasano.

Un personale contributo in favore della scienza, e quindi di Melissa e della sua famiglia, una minima spesa per le luci, un convinto sostegno a chi ha bisogno: questo è il regalo di Natale che l'Amministrazione comunale vuole fare».