L’azienda “Leo 3000 Spa” dello Zoo Safari vince il premio “Industria Felix - l’Italia che compete”

L’azienda “Leo 3000 Spa”, tra le 10 top per comunicazione, cultura, informazione, intrattenimento operante a Fasano allo Zoo Safari e con sede legale nel Lazio, ha ricevuto l’alta onorificenza di bilancio del premio “Industria Felix - l’Italia che compete”.

Il riconoscimento tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività (valutato sulla base dei bilanci depositati), del Cerved Group Score (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio-report di sostenibilità o della dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

L’azienda, già tra le 10 top per comunicazione, cultura, informazione, intrattenimento, è stata selezionata insieme ad altre 16 imprese pugliesi (122 a livello nazionale) per l’assegnazione dell’ambito premio.