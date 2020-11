La facciata del Comune di Fasano illuminata di blu per la “Giornata del Diabete”

Nella giornata di sabato 14 novembre, dalle ore 18:30, la facciata del Palazzo di Città di Fasano, si è tinta di Blu in occasione della "Giornata mondiale del diabete". Un'iniziativa promossa dal Lions Club Fasano Host, in collaborazione del Leo Club e dell'amministrazione comunale.

Si tratta di un'iniziativa già diffusa in tanti paesi e comuni che, per la prima volta, viene organizzata nella nostra città. L'occasione è di rilevanza sociale. Un gesto, semplice, che cerca di portare a conoscenza e di sensibilizzare tutti su un tema così delicato e importante come quello della prevenzione al diabete e alla buona gestione di esso.

Alla base della prevenzione c'è sensibilizzazione, consapevolezza, conoscenza e informazione. Sono questi gli elementi che possono spingere una persona a dedicare pochissimo tempo per un gesto che potrebbe rendere migliore la propria vita.

In Italia milioni di persone contrastano una malattia che prende sempre più piede. L'obiettivo di iniziative, come quella di ieri, è far crescere il numero di persone informate sugli strumenti e sulle risorse di prevenzione.