La UniMed dona all’Amministrazione Zaccaria tre sanificatori ad ozono

Venerdì 13 novembre il dott. Domenico Santoro, amministratore della ditta fasanese UniMed, ha donato al sindaco Francesco Zaccaria tre sanificatori a ozono, che saranno poi installati in tre scuole primarie del territorio.

«A nome dell’Amministrazione comunale e mia personale, ringrazio il dott. Santoro e la UniMed – ha dichiarato il sindaco Zaccaria – per la sensibilità che ha mostrato in questo momento così complicato. Questo dono sottolinea la grande generosità del tessuto imprenditoriale fasanese, e si aggiunge alle tante donazioni che abbiamo ricevuto nel corso di questi mesi difficili. Questi sanificatori saranno consegnati alle scuole come da lui richiesto, e questo garantirà ambienti sani e salubri che renderà più sereni studenti e insegnanti».

«Nella difficoltà di questo momento – ha dichiarato il dott. Santoro – noi come imprenditori dobbiamo essere vicini alla comunità. Questo è un piccolo gesto a favore della nostra comunità, che permetterà di mettere in sicurezza soprattutto le strutture pubbliche, come possono essere le scuole dell’infanzia, che rappresentano il futuro di Fasano.»