Deliberati i criteri della gara per la concessione in gestione della Villa comunale

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«La Giunta municipale di ieri, giovedì 12 novembre, ha deliberato i criteri della gara per la concessione in gestione della Villa comunale “Parco delle Rimembranze” di Fasano.

Finalmente si è risolto il problema del contenzioso presso il T.A.R. di Lecce, con la vittoria per il Comune di Fasano.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto valida la revoca della precedente concessione, censurabile sotto diversi profili, non ultima la durata a tempo indeterminato che non è prevista neanche per i loculi cimiteriali.

La nuova gara, per la quale voglio ringraziare l'assessore al Patrimonio Giuseppe Galeota e il dirigente del Servizio, Beba Caldarazzo, prevede una concessione per nove anni, con rimozione e sostituzione del chiosco-bar a cura dell’aggiudicatario, che dovrà assicurarne il funzionamento: il concessionario potrà realizzare manifestazioni socio-culturali e sportive in loco; il Comune si riserva di poterne organizzare anche in proprio.

Sarà salvaguardato il libero accesso al Parco: il concessionario, oltre che la manutenzione, dovrà assicurare anche la vigilanza nella Villa; l’obiettivo è quello di aumentare la platea dei fruitori della struttura e farla diventare un luogo accogliente e sicuro.

Permettere ai cittadini di rilassarsi e portare i bambini a giocare in tutta sicurezza, con anche un punto ristoro funzionante a disposizione, per noi è un valore.

Il recupero e l'aumento degli spazi di verde pubblico nei quartieri e nelle frazioni rappresenta uno dei punti-cardine della nostra azione amministrativa: vogliamo continuare con nuovi progetti che a breve presenteremo alla città».