Lunedì inizia il montaggio del secondo Drive-in Covid nel piazzale manutenzione Anas

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Voglio esprimere il mio doveroso ringraziamento all’ANAS per aver messo a disposizione il piazzale del suo centro di manutenzione in via Roma: in questo ampio spazio da lunedì inizierà il montaggio del secondo “Drive-in” per i tamponi anti-Covid di Fasano.

Questa mattina abbiamo effettuato un lungo sopralluogo con il consigliere Fabiano Amati, in rappresentanza della regione, e i rappresentanti di Anas, Asl, Aqp, Ufficio lavori pubblici del comune di Fasano e Gialplast, per lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti.

Ringrazio molto anche la ASL per aver aderito alla nostra richiesta di un secondo Drive-in a Fasano: si alleggerirà ulteriormente il traffico attorno a quello di via Pasquale Lisi, dove la situazione si è normalizzata grazie alla diversa organizzazione dei flussi veicolari e la chiusura del mercoledì.

Inoltre, il nuovo “Drive-in” potrà essere più facilmente raggiungibile per tutta la zona nord-est della città e per chi arriva dalle frazioni percorrendo la Statale 379».