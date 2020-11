Programmati nuovi lavori pubblici in zona “Case agricole”, a Pozzo Faceto e a Cocolicchio

«Nonostante la fase molto difficile nella quale siamo entrati, per le difficoltà sempre maggiori legate al Covid, abbiamo programmato lavori pubblici in zona “Case agricole” a Fasano e a Savelletri, Pozzo Faceto e Cocolicchio».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«A Fasano abbiamo approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione delle strade comprese fra le cosiddette “Case agricole”: rifacimento di asfalto e marciapiedi, sostituzione dei pini con nuovi alberi, sostituzione di tutti i punti-luce e rifacimento dello spazio verde accanto alla statuetta della Madonna, con nuova pavimentazione, panche in pietra e zona-giochi per bambini; per il finanziamento ci siamo candidati a un bando della Regione, ma se non dovessimo rientrarvi riproporremo il progetto nel prossimo bilancio.

Con fondi del Comune vogliamo invece proseguire la riqualificazione di piazza Costantinopoli e rifare asfalto e marciapiedi in via Orazio Flacco a Savelletri; nello stesso stanziamento abbiamo previsto di completare anche il parco-giochi a Pozzo Faceto, piantando tredici alberi e altre piante in prossimità.

Infine, a Cocolicchio vogliamo valorizzare il sagrato della chiesa attraverso una nuova pavimentazione in chianche, che sostituisce il bitume, e aggiungendo panchine e nuovo verde pubblico: per quest’ultimo progetto abbiamo già aggiudicato i lavori, che inizieranno a giorni. Ringrazio l'associazione culturale Cocolicchio, guidata da Franco Mastro, che ha contribuito acquistando una parte delle chianche.

Ringrazio, inoltre, l'assessore Antonio Pagnelli, il dirigente Rosa Belfiore e tutta la struttura tecnica dell'ufficio lavori pubblici per l'immancabile contributo».