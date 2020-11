Presentato il Gruppo di Lavoro che redigerà il P.U.G. - Piano Urbanistico Generale

L’Amministrazione Comunale informa che nella giornata di giovedì 5 novembre si è svolta nella Sala di Rappresentanza di palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione del Gruppo Tecnico di Lavoro P.U.G. - Piano Urbanistico Generale. Al tavolo di conferenza erano presenti il Sindaco Francesco Zaccaria, l’Assessore all’Urbanistica Gianluca Cisternino, e il dirigente dell’ufficio urbanistica ing. Leonardo D’Adamo.

Il Sindaco Zaccaria ha spiegato quanto sia importante per il Comune di Fasano dotarsi di questo moderno metodo di programmazione che permetterà uno sviluppo maggiore e più mirato dell’intero territorio. Uno dei passaggi più importanti per la realizzazione del P.U.G. è la condivisione, infatti sia il Sindaco che l’architetto Nicola Fuzio, coordinatore dell’RTP aggiudicatario, hanno sottolineato l’importanza della condivisione per permettere di progettare un P.U.G. che soddisfi i requisiti di tutte le parti in causa.

È toccato all’Assessore all’Urbanistica Gianluca Cisternino la presentazione dell’RTP che si è aggiudicata la gara d’appalto.

Il bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale prevede diversi aspetti innovativi, tra cui i “Requisiti del gruppo di lavoro” derivati da una scelta precisa dell’Amministrazione Comunale di affidarsi ad un gruppo multidisciplinare di esperti e nello specifico: un esperto in materia urbanistica - pianificazione urbanistica e Coordinatore del gruppo di lavoro; un esperto in rigenerazione urbana; un esperto in materia paesaggistica; un esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS; un esperto in materia giuridica; un esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria; un esperto in discipline geologiche. Inoltre il bando concedeva la possibilità ai partecipanti di individuare ulteriori competenze specialistiche per un’ulteriore integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro.

L’RTP aggiudicatario è composto da (ben) 13 professionisti con notevole e specifica esperienza nei vari settori disciplinari, coordinati dall’architetto Nicola Fuzio, progettista esperto in pianificazione urbanistica, dello Studio Associato Fuzio.

L’offerta del gruppo di lavoro prevede la redazione del Piano Urbanistico Generale in quattro fasi:

Fase 1 – Predisposizione del Documento Programmatico Preliminare

Prevede la redazione del Documento Programmatico Preliminare e del Rapporto Preliminare di Orientamento per la VAS e per la VINCA; l’avvio dei tavoli tecnici con gli enti e la prima conferenza di co-pianificazione;

Fase 2 – Predisposizione della bozza del Piano urbanistico Generale

Prevede la predisposizione della bozza delle disposizioni strategiche e strutturali del Piano urbanistico Generale in adeguamento al PPTR, DRAG e PAI o comunque alla pianificazione sovraordinata e la redazione Rapporto Ambientale per la VAS e per la VINCA; la chiusura dei tavoli tecnici con gli enti e la seconda conferenza di co-pianificazione;

Fase 3 - Adozione del Piano Urbanistico Generale

Prevede l’adozione del Piano urbanistico Generale e del relativo Rapporto Ambientale per la VAS/ VINCA; nonché di tutti gli elaborati tecnici necessari all’acquisizione dei pareri propedeutici all’adozione del piano;

Fase 4 - Approvazione del Piano Urbanistico Generale

Prevede l’assistenza all'esame delle osservazioni ed alla stesura delle relative controdeduzioni e adeguamento degli elaborati scritto grafici del Piano urbanistico Generale e del Rapporto Ambientale per la VAS/ VINCA alle osservazioni accolte; l’invio alla Regione Puglia del piano per l’espressione del parere di compatibilità e l’assistenza tecnica in caso di parere di non compatibilità degli enti.