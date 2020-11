Animali bloccati in un circo senza cibo: “Quattrozampe nel Cuore” va in aiuto e lancia un appello

«È un mantello nero, bramoso di avvolgere le nostre vite e portare distruzione. È dramma in ogni dove, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite, nelle nostre economie. Dramma. Un virus che porta tanto dolore.

Vi è un’altra catastrofe però, annunciata, per mano dell'uomo, che ha abusato di esseri innocenti per averli dati in pasto al sollazzo dell'uomo, dei bambini. Un torto inferto consapevolmente agli animali da circo».

Queste le parole dell’Associazione “Quattrozampe nel Cuore” di Fasano.

«Depredati già della loro dignità e libertà, oggi gli animali di un circo fermo, per volere governativo, in San Michele in Brindisi, sono in agonia per mancanza di cibo da diversi giorni. Il circense, in agonia economica per mancanza di spettacoli non è in grado in questo momento, di provvedere al sostentamento delle bestie.

Ciò detto, l'associazione “Quattrozampe nel Cuore” Fasano, fermo restando l'assoluto e fermo proprio dissenso, alla pratica in uso per molti circhi, di contemplare gli animali tra i numeri dei loro spettacoli itineranti, è corsa in aiuto provvedendo a fornire alle bestie affamate i primi approvvigionamenti necessari.

Ma da soli non ce la facciamo, da soli non ce la faremo, invitiamo all'uopo le associazioni animaliste, e tutti coloro che hanno a cuore il dolore e i bisogni di ogni animale affinché gli affamati del circo sostante in San Michele superino e sopravvivano a questa tragedia in scena nella vita reale».