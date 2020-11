Lavori AQP: domani il plesso della scuola dell'infanzia “Sampietro” sarà chiuso

L’Amministrazione Comunale informa che domani, martedì 3 novembre, Acquedotto Pugliese effettuerà interventi per il miglioramento del servizio nel comune di Fasano.

I lavori, con relativa sospensione del servizio idrico dalle 9:00 alle 15:00, riguarderanno le utenze presenti in corso Garibaldi (ultimo tratto dall’incrocio di via Morchiaturo sino alla stazione di Fasano), via Einaudi, via Bari Evoli.

Al fine di evitare disagi per le maestre e per i bambini, si dispone la chiusura del plesso della scuola dell'infanzia di Sampietro (via Bari Evoli), interessata dalla sospensione del servizio idrico.