Lavori AQP: martedì sospensione erogazione idrica in tre strade a Fasano

L’Amministrazione Comunale informa che martedì 3 novembre, Acquedotto Pugliese effettuerà interventi per il miglioramento del servizio nel comune di Fasano. I lavori riguardano la realizzazione di nuove opere idriche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, per le sole utenze presenti in corso Garibaldi (ultimo tratto dall’incrocio di via Morchiaturo sino alla stazione di Fasano), via Einaudi, via Bari Evoli sarà sospesa temporaneamente la normale erogazione idrica.

La sospensione durerà 6 ore, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.