Carabinieri e ANC donano ai minori del “Canonico Latorre” materiale di cartoleria

L’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Fasano - e la locale Compagnia Carabinieri, non avendo potuto quest’anno donare le uova di Pasqua per via della situazione COVID, hanno deciso di donare ai minori ospitati nel Centro Socio Educativo “Canonico Latorre” di Fasano diverso materiale di cartoleria, utile per le attività dei ragazzi (quaderni, album, penne, pastelli, etc.).

Il Centro, in risposta, ha inviato una foto di ringraziamento.