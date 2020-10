Positivo un docente, la dirigente Carparelli chiude i plessi scolastici “Bianco – Pascoli”

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Il dirigente della scuola secondaria di primo grado “Bianco – Pascoli”, Maria Stella Carparelli ha deciso, sentito il medico competente di Istituto, di sospendere per tre giorni (28, 29 e 30 ottobre) l'attività in presenza, attivando la didattica a distanza e disponendo una sanificazione straordinaria degli ambienti.

La decisione si è resa necessaria per la positività di un docente che, tuttavia, ha dichiarato di aver sempre mantenuto il distanziamento e utilizzato i dispositivi di prevenzione individuale.

Esprimo la mia solidarietà alla dirigente e a tutta la comunità dell'Istituto “Bianco - Pascoli”, e condivido la decisione della sanificazione precauzionale: in questi casi la prudenza è d’obbligo.

Faccio notare come il protocollo di sicurezza per le scuole sia stato applicato con puntualità, al fine di non pregiudicare la serenità dei ragazzi e la tranquillità delle famiglie, e colgo l’occasione per raccomandare una volta di più il rispetto rigoroso delle norme contro il contagio».