Nuova gestione della viabilità per il “Drive-In” Covid-19

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«A seguito della situazione del traffico veicolare da più parti segnalata in via Fratelli Rosselli, ieri abbiamo preso alcune decisioni che ho comunicato per iscritto al direttore del Servizio d’igiene e sanità pubblica della A.S.L. Brindisi, Stefano Termite: a partire dal 4 novembre il servizio di tamponi “Drive-In” non verrà più svolto di mercoledì, per la concomitanza col mercato settimanale.

Abbiamo deciso inoltre che, con decorrenza da giovedì 29 ottobre, l'accesso al “Drive-In” avverrà attraverso un percorso che partirà da Via Giardinelli, angolo via De Gasperi, fino a condurre in via Lisi.

Inoltre, al fine di favorire, d'intesa con la Polizia Locale, un servizio di assistenza all'utenza che elimini i disagi al traffico: abbiamo ribadito alla A.S.L. la necessità di conoscere quotidianamente il numero e i singoli orari degli appuntamenti fissati al "Drive-in".»