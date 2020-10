Apertura straordinaria dei cimiteri cittadini per la commemorazione dei defunti

Il Seminario sulla Psicologia dell'Emergenza si terrà esclusivamente in modalità online

L'Apsifasano informa che il Seminario sulla Psicologia dell'Emergenza programmato per il giorno sabato 24 ottobre alle ore 9. 00 presso il Laboratorio Urbano a Fasano, visto il recente DPCM è stato annullato nella modalità in presenza. Si terrà comunque in modalità online tramite