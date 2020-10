Esumazioni ordinarie ai cimiteri di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano: tutte le informazioni

L’Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente al ramo, comunica quanto segue:

Con Ordinanza Dirigenziale n°171 del 25/10/2020 si ordina:

- che le operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nei campi d’inumazione dei cimiteri comunali, abbia inizio dal 9 novembre 2020;

- che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria a evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e ai visitatori del cimitero nel rispetto delle salme esumate;

- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso a estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

- la chiusura al pubblico della parte di cimitero interessata dall’inizio delle esumazioni fino a ultimazione dei lavori;

- che le operazioni si svolgano tutti i giorni dalle ore 9,00 escluso il sabato e i giorni festivi, fino alla conclusione delle operazioni e fatte salve diverse esigenze di servizio e condizioni climatiche;

- che si proceda comunque a esumazione ordinaria dopo l’avvenuta pubblicazione per 60 giorni della presente ordinanza presso l’Albo Pretorio on line, la pubblicazione sul sito web istituzionale e l’affissione presso i cimiteri comunali, delle salme inumate in tombe per le quali non siano rintracciabili i parenti dei defunti, e/o che si trovino in stato di evidente abbandono.

Inoltre si invita i parenti dei defunti, a recarsi presso gli uffici comunali dei cimiteri di Fasano centro, Pezze di Greco e Montalbano, entro il 30 novembre 2020 negli orari di apertura al pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei parenti, mediante richiesta scritta sui moduli predisposti, o, in alternativa, a prendere contatto con i Servizi Demografici al n. 080/4394264 o mail anagrafe@comune.fasano.br.it

Si informa i parenti dei defunti possono assistere alle operazioni di esumazione.

Informazioni sul giorno nel quale saranno stabilite le singole esumazioni possono essere richieste presso i cimiteri di Fasano centro, Pezze di Greco e Montalbano.

Le esumazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti.

In mancanza d’indicazioni o espressioni di volontà da parte dei parenti, si provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti mortali rinvenuti.

In caso di mineralizzazione incompleta, la salma:

-potrà̀ essere lasciata nella fossa di originaria inumazione in base all’art. 34 comma 4 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

-essere avviata a cremazione.

Nel caso di completa mineralizzazione, i resti mortali potranno essere tumulati in sepoltura privata in cellette ossario.

Le spese per la tumulazione dei resti mortali in cellette ossario in concessione, sono a totale carico dei richiedenti.

Il Comune di Fasano non ha disponibilità di cellette ossario.

Le spese per l’esumazione e per il deposito presso gli ossari comunali restano a carico dell’amministrazione Comunale.

Si procederà̀ ad accordi con i parenti dei defunti, che saputi delle previste operazioni di esumazione ordinaria per la destinazione dei resti mortali, manifestino interesse;

Si procederà comunque alle operazioni di esumazione, nel caso in cui i parenti dei defunti non manifestino alcun interesse per le operazioni di esumazione e/o non prendano contatto con gli uffici comunali preposti o siano irreperibili.

Informazioni possono essere richieste presso gli uffici comunali:

Anagrafe - Piazza Caia 23 - tel. 0804394264 - Cimitero Fasano tel. 0804413555.