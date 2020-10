Quattro nuovi positivi a Fasano: dodici in totale

«Nella giornata di ieri ci sono stati quattro nuovi contagi da Covid nel territorio comunale, che portano a 12 il numero degli attualmente positivi».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Questo dato conferma che è necessario evitare quanto più possibile gli assembramenti anche con misure come quelle che ho adottato martedì scorso, nel rispetto del diritto degli esercenti di continuare a lavorare.

Fasano è stato fra i primi Comuni ad adottare il divieto di stazionamento serale, che non è un coprifuoco, come qualcuno dice: uscire di casa e circolare era e rimane possibile. Tuttavia, dobbiamo abituarci a vivere la nostra socialità in modo diverso, per prevenire l'esplosione dei contagi, proteggere la salute di tutti e scongiurare un nuovo lockdown.

Bisogna continuare ad essere prudenti e uniti: solo così ne verremo fuori.»