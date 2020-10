Il Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela Milone comunica che si è dato il via alle attività di monitoraggio della Posidonia Oceanica nell’area costiera del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo nell’ambito del progetto SASPAS in collaborazione con il Partner SELC Soc. Coop.

I primi monitoraggi si erano già svolti l’anno scorso nello stesso periodo. Scopo di tale azione è lo studio e la tutela della preziosa fanerogama marina.

Il progetto SASPAS “Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea” è finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Croazia 2014-2020 CBC nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 “Patrimonio ambientale e culturale”. I partners coinvolti nella realizzazione del progetto SASPAS contribuiranno alla tutela della biodiversità nel Mar Adriatico in particolare degli habitat a Posidonia oceanica, attraverso l’implementazione di misure concrete di conservazione.

Il Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" è partner del progetto SASPAS, che coinvolge, sul lato italiano il Capofila Comune di Monfalcone, SELC Soc. Coop., CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare), CORILA (Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerti il Sistema Lagunare di Venezia) e sul lato croato SUNCE (Association for Nature, Environment and Sustainable Development), Parco Nazionale di Kornati e l’Università di Rijeka.