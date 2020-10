Rubato l’albero “Lino Nespolino” donato alla scuola dell’infanzia plesso “Sant’Elia”

“Lino Nespolino” non c’è più. Rigoglioso com’era non può essere rinsecchito, forse continua a vivere... ma chissà dove.

Lino Nespolino, l’albero che con tanta gioia e amore i bambini della scuola dell’infanzia plesso “Sant’Elia” – del 2° Circolo sez. B, il 30 novembre 2019, hanno piantato nel nostro Parco delle Rimembranze come dono di speranza alla Città e consegnato alle cure delle Associazioni “Calliope” e “Nuova Aurora”.

Un gesto irrispettoso nei confronti dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità: «A causa del lockdown non siamo più riusciti a festeggiare l'albero Lino Nespolino con i bambini, in onore del quale era stata preparata una targhetta. Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza volevamo inaugurare il primo giorno di scuola accogliendo i bambini e ritrovarci tutti attorno a Lino Nespolino, ma questo non è stato possibile perché a pochi giorni dall'ultima visita delle Associazioni, che con grande gioia avevano preso in cura l'albero, Lino Nespolino non c'era più...restava di lui solamente la terra rimossa sul suolo. E pensare che in un momento così difficile dove per i bambini il contatto con la natura era l'unico rimasto ...non potranno più abbracciarlo, toccarlo e stringersi a lui».

Quello che ha rappresentato un importante momento di cittadinanza attiva e di sinergia tra Scuola, Famiglia e Territorio, si è trasformato in una storia triste.

Lino Nespolino verrà restituito alla Città, perché non dobbiamo arrenderci di fronte a questi gesti. Lo dobbiamo ai bambini, lo dobbiamo agli adulti di domani.