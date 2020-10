La locale Società di Storia Patria promuove il Dizionario Fasanese-Italiano di Giuseppe Marangelli

Il 26 ottobre prossimo, alle ore 17, si terrà la conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale finalizzata a proporre la sottoscrizione per l’acquisto del Dizionario Fasanese-Italiano di Giuseppe Marangelli.

Il prof. Marangelli, al quale è intitolata la Sezione locale del nostro sodalizio, già sindaco di Fasano, docente di matematica, attento e appassionato ricercatore delle nostre tradizioni, pubblicò in proprio, e in maniera “artigianale”, alcune copie del suo vocabolario dialettale facendone dono ai parenti e a pochi amici.

Ma l’intento di Giuseppe Marangelli era quello di “far entrare il suo dizionario in tutte le case dei fasanesi”. Così, avviando un rapporto di sinergia con gli eredi e, in particolare, con il nipote Giacomo, la Società di Storia Patria ha inteso salvaguardare il lavoro di ricerca e dare continuità al desiderio dello studioso promuovendo la pubblicazione, in edizione anastatica, del volume. Giusto riconoscimento al nostro caro Giuseppe Marangelli che dedicò la vita alla documentazione e alla valorizzazione della “fasanesità” in tutte le declinazioni.

Il lavoro, attraverso la corrispondenza tra termini dell’idioma locale e dell'italiano, fu concepito per tramandare la conoscenza della lingua dei padri. Siamo certi che questa riedizione concorrerà a riscoprire e salvaguardare un fondamentale patrimonio della nostra memoria collettiva e diverrà anche testimonianza preziosa di storia, costume, usanze. Senz’altro molto oltre un semplice glossario.

Per poter stampare l’opera e finanziare la pubblicazione delle prime mille copie, si è deciso di aprire una sottoscrizione pubblica, con un versamento di 15 € a volume. Chi aderirà all’acquisto avrà diritto all’inserimento nella tabula gratulatoria.