“eAgenda” si amplia: ecco tutti i nuovi sportelli del Comune di Fasano disponibili online

Si comunica che eAgenda, il servizio di prenotazioni online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fasano, si amplia: oltre alla possibilità di prenotare online l’appuntamento agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Tributi (servizio in funzione dal 1° ottobre 2020), adesso il servizio sarà garantito anche per gli sportelli dei Cambi di Residenza e di Abitazione, delle Pratiche di Matrimonio, Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), Separazioni, Divorzi e Cittadinanza, del Demanio ed Ecologia, Urbanistica, Condono, SUE (Sportello Unico Edilizia) e Biblioteca.

Numerose le prenotazioni online avvenute in questi primi 15 giorni di eAgenda, sistema aggiornato e improntato ad hoc per l’attuale situazione pandemica. Con la prenotazione su eAgenda infatti basterà presentarsi allo sportello nella data e nell’ora prestabilita, evitando inutili assembramenti o file di attesa.

Il servizio di prenotazione online è disponibile per gli sportelli di Fasano e Pezze di Greco per le pratiche relative all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio Tributi mentre per tutti gli altri sportelli sopra indicati il servizio è garantito esclusivamente per lo sportello di Fasano Centro.

Per la prenotazione online basterà visitare il sito www.comune.fasano.br.it, cliccare sul banner “eAgenda” ed entrare nella sezione “Servizi Disponibili”, scegliere l’ufficio interessato e un orario, tra quelli disponibili, sul calendario, compilare il form di prenotazione e presentarsi in comune con la prenotazione. Oppure basterà cliccare il seguente link:

https://prenotazioni.comune.fasano.br.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html