Ordinanza di Zaccaria: da domani parte il divieto di stazionamento in alcuni luoghi della città

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Ho firmato oggi pomeriggio un’ordinanza con la quale dispongo da domani, 21 ottobre, e fino al 13 novembre compreso, il divieto di stazionamento dalle 21 alle 5 in questi luoghi:

•via Francesco Di Bari - Fasano;

•via Donna Maria Chieco Bianchi - Fasano;

•prolungamento di via Cenci - Fasano;

•prolungamento di via Piave - Fasano;

•Villa Comunale - Fasano;

•Villetta San Francesco - Fasano;

•via Madonna della Stella - Fasano;

•via Carlo Alberto- Fasano;

•via Madonna delle Grazie - Fasano;

•via Guida - Fasano;

•via Dragone - Fasano;

•via del Forno - Fasano;

•via S. Teresa - Fasano;

•via Parlatorio - Fasano;

•via Monopoli - Fasano;

•via Cesare Beccaria - Pezze di Greco;

•Portici delle Teresiane – Fasano.

Chi verrà sorpreso a sostarvi, nel corso di controlli periodici a sorpresa delle Forze dell’ordine, verrà allontanato e multato da 400 a 1000 euro come deciso dal Governo.

Naturalmente sarà consentito il transito per raggiungere abitazioni e locali pubblici: per questi ultimi, è confermata la chiusura a mezzanotte con solo servizio al tavolo, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio del 19 ottobre u.s..

Al punto in cui siamo, ci vuole senso di responsabilità: gli assembramenti sono il principale veicolo di diffusione del Covid e vanno evitati. Faccio appello al buon senso di tutti, che come primo cittadino ho il dovere di chiedere per il bene nostro e di coloro che amiamo.

Ringrazio fin d’ora per il senso del dovere e l’amore per la propria città con il quale, ne sono sicuro, i cittadini aderiranno anche a questa richiesta».