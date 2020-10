Seminario di formazione sulla Psicologia dell’Emergenza con l’Apsifasano

In questo impegnativo e difficile periodo si parla di emergenza, ma cosa è una emergenza, anzi una grande emergenza?

Come si aiutano le persone coinvolte? Chi si considera persona coinvolta?

Quanti gradi di coinvolgimento esistono? Cosa è il Disturbo Post traumatico da stress e, soprattutto, come prevenirlo?

E gli operatori cosa possono fare dal punto di vista psicologico e come possono, anche loro, prevenire i problemi che spesso si presentano?

L’emergenza non è solo un grande problema organizzativo, ma anche un grandissimo problema psicologico: nella sanità, nei luoghi di lavoro, nel tessuto sociale, nella scuola.

È per questo che l’Apsifasano, dopo aver attivato durante il lockdown uno sportello psicologico per gli operatori impegnati nelle operazioni, organizza per sabato 24 ottobre alle ore 9 presso il Laboratorio Urbano a Fasano un Seminario di Formazione sulla Psicologia dell’Emergenza.

Il Programma prevede, dopo i saluti istituzionali del Sindaco, delle Autorità presenti e del consigliere dell’Ordine degli Psicologi Dott.ssa M. Yldirim, gli interventi della dott.ssa Palumbo della SIPEM (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) che illustrerà il tema con particolare riferimento alle normative, alle definizioni, agli ambiti e alla Relazione d’aiuto.

Seguirà l’intervento della dott.ssa Corvaglia (EMDR Pratictioner) che tratterà del trauma e dei suoi effetti e di come affrontarlo e superarlo.

Infine la dott.ssa Sardelli (Psicoterapeuta EMDR) parlerà dei protocolli in emergenza di gruppo con particolare riferimento al Contesto Scolastico.

Condurrà i lavori il Dott. Orazio Rubino presidente dell’Apsifasano.

Saranno osservate le norme previste dai DPCM per l’emergenza Covid-19.

Per tale motivo chi intendesse partecipare è pregato di prenotarsi telefonicamente ai seguenti numeri : 388-9344086;366-5066834oppure inviare una mail al seguente indirizzo : apsifasano@libero.it .