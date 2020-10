Acqua & Sapone Junior Fasano sconfitto dal Sparer Eppan

L’Acqua & Sapone Junior Fasano paga quattro minuti di black-out a 10’ dal termine e lascia allo Sparer Eppan l’intera posta in palio, vittorioso per 31-28 nel match valido per la 7^ giornata della Serie A Beretta 2020/21.

Dopo l’equilibro iniziale erano i padroni di casa a spezzare per primi l’inerzia dell’incontro, portandosi dal 4-4 al 7-4 tra l’8’ ed il 10’, con la Junior che si rifaceva comunque sotto nei frangenti successivi, ricucendo sino al -1 (11-10 al 21’). Gli alto-atesini nel finale di frazione allungavano nuovamente sino al 15-11 del 28’ del primo tempo, chiuso in vantaggio sul 16-13, ma gli equilibri della sfida, contrassegnata dai continui errori offensivi e dalle costanti esclusioni temporanee da parte di entrambe le compagini, cambiavano in avvio di ripresa, quando Flavio Messina e compagni riducevano il gap ed impattavano sul 18-18 al 36’. Al 41’ la formazione biancazzurra metteva la testa avanti sul 19-20, con i locali che ribaltavano sul 21-20 per poi subire il contro-break dei ragazzi di Francesco Ancona, in vantaggio sul 21-23 al 17’, e vicini in un paio di circostanze al goal del +3, non lasciando presagire quello che sarebbe poi successo nei frangenti successivi. Tra il 20’ ed il 24’ infatti giungeva il sopracitato black-out del team pugliese, con l’Eppan protagonista di un parziale di 6-0 che vedeva il punteggio passare dal 22-24 al 28-24, stroncando di fatto ogni velleità degli ospiti, sotto alla sirena sul 31-28.

Incassata la sesta sconfitta in sette gare, quarta consecutiva, la Junior avrà ora quindici giorni di tempo, osservando il turno di riposo nella prossima giornata, per preparare al meglio il delicato match in casa del Molteno, che ha oggi conquistato contro il Fondi i suoi primi due punti in campionato (raggiungendo in graduatoria i fasanesi).

«Abbiamo tenuto bene il campo per quasi tutto l’incontro, a differenza delle giornate precedenti – dichiara a fine partita Giuseppe Crastolla, allenatore in 2^ dell’Acqua & Sapone. Poi ci sono stati quei minuti alla fine che ci sono costati carissimo, nei quali abbiamo commesso errori di inesperienza sui quali lavoreremo in queste due settimane, nelle quali recupereremo le energie fisiche e mentali perse in questo periodo intenso».

TABELLINO

Sparer Eppan – Acqua & Sapone Junior Fasano: 31-28 (16-13 p.t.)

Sparer Eppan: Bortolot, Brantsch 1, Castillo, Lang, Starolis 9, Morandell, Oberrauch 9, A. Pircher, M. Pircher, Raffl, Santinelli 2, Semikov 4, Singer 1, Slijepcevic 5, Unterhauser, Wiedenhofer. All. Miljan Gagovic.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 3, Beharevic, T. De Angelis (5), A. De Angelis, De Santis, Fovio, Franceschetti 3, Grassi, Jarlstam 8, Messina 4, Notarangelo 1, Pignatelli, Pugliese 4, Sibilio, Vinci. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Prandi - Ambrosetti.

Risultati 7^ giornata Serie A Beretta: Molteno-Fondi 26-20, Siena-Siracusa 32-27, Cingoli- Sassari 23-29, Appiano- Acqua & Sapone Junior Fasano 31-28, Pressano-Conversano 24- 33, Cassano Magnago-Trieste 24-25. Rinviata Bolzano-Merano per una positività Covid tra i tesserati bolzanini, ha riposato il Bressanone.

Classifica: Bolzano 12 (6), Sassari 11 (6), Conversano 10 (6), Siena 9 (6),Pressano 8 (5),

Cassano Magnago 8 (6), Trieste 8 (7), Bressanone 4 (6), Appiano 4 (6), Merano 3 (2), Cingoli

3 (7), Siracusa 2 (6), Acqua & Sapone Junior Fasano 2 (7), Fondi 2 (7), Molteno 2 (7). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno: (sabato 17 ottobre): Fondi-Eppan, Sassari-Molteno, Siena-Cassano Magnago, Bressanone-Merano, Trieste-Siracusa, Conversano-Cingoli, Pressano-Bolzano. Riposerà l’Acqua & Sapone Junior Fasano (prossimo impegno il 24 ottobre a Molteno).