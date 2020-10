Borgo Egnazia TRI, ecco il piano di viabilità alternativa

La Polizia Locale di Fasano informa che, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo Borgo Egnazia TRI, gara nazionale di triathlon che si svolgerà il prossimo 10 e 11 ottobre sul territorio di Fasano, si modificherà la normale viabilità sul territorio.

La manifestazione sportiva, che si divide in tre sessioni, nuoto, ciclismo e corsa podistica, avrà come campo base, punto di partenza e di arrivo località Cala Masciola, nel territorio di Savelletri.

La viabilità per le giornate di sabato e domenica verrà così rimodulata: dalle ore 7:00 alle ore 16:00, su tutto il percorso della frazione ciclistica, vigerà il divieto di transito, di sosta e di fermata (con rimozione forzata del mezzo), in alcune intersezioni sarà consentito l’attraversamento (previa autorizzazione in loco delle forze dell’ordine o degli addetti ai varchi).

Nel dettaglio:

SP90: Sospensione circolazione da Contrada Egnazia di Savelletri fino a rotatoria con SP6 via Appia di Torre Canne.

Chiusi tutti gli accessi su SP90 nel tratto tra via Eroi del Mare e rotatoria via Appia

VIABILITA’ ALTERNATIVA

SAVELLETRI:

-Provenienza Monopoli - direzione Savelletri/Torre Canne: deviazione su Contrada Egnazia fino ad SP3 direzione SP379

-Provenienza Fasano direzione Savelletri: ingresso da via Accademia Navale

Attraversamento centro abitato lato monte-lato mare e viceversa: da via Pisani

TORRE CANNE:

-Provenienza Fasano – direzione Torre Canne, Ostuni, Brindisi: viale Stazione – svincolo SP379

-Traffico in uscita da Torre Canne: via Messina, via Ancona, direzione rotatoria via Appia

SP6

Sospensione circolazione da rotatoria con SP90 (loc. Torre Canne) fino a rotatoria SS16/SP92 (circonvallazione Pezze di Greco).

SS16 / SP92 (circonvallazione Pezze di Greco) – tratto distributore Savoia

Sospensione circolazione salvo attraversamenti da lato monti a lato mare e viceversa su strada Comunale Lama Cupa, strada Comunale San Marino, strada comunale Colarusso

Chiusi tutti gli accessi sulla SS16/SP92 (circonvallazione Pezze di Greco)

Contrada Sant’Angelo

Sospensione circolazione tra la rotatoria SS16/SP92 (circonvallazione Pezze di Greco) e rotatoria SS379 zona industriale sud (mercato ortofrutticolo)

VIABILITA’ ALTERNATIVA

-Provenienza da Pezze di Greco – (bretella circonvallazione stadio) direzione SS379: possibilità di attraversamento della rotatoria.

-Provenienza da Pezze di Greco – direzione Fasano (e viceversa): via Fasano. Possibilità di attraversamento della rotatoria.

Strada Comunale Signorelli

Sospensione della circolazione tra rotatoria Contrada Sant’Angelo (mercato ortofrutticolo) e SP5

SP5

Sospensione della circolazione tra strada Comunale Pulpi Contrada Sant’Angelo (mercato ortofrutticolo) fino a intersezione con SP9 (Cisternino)

SP9

Sospensione della circolazione tra SP5 fino a intersezione con SP9 (Cisternino)

VIABILITA’ ALTERNATIVA

-Provenienza da Cisternino direzione Fasano / Bari: SP216

-Provenienza da Cisternino direzione Brindisi: SP9, dalla rotatoria con via Libertà in direzione Ostuni

SS16 adriatica

Sospensione della circolazione nel tratto compreso tra Pezze di Greco e SP10 Montalbano Mare

VIABILITA’ ALTERNATIVA

-Provenienza Ostuni direzione Pezze di Greco/Fasano: deviazione su SP10 Montalbano Mare, direzione SS379

-Provenienza Pezze di Greco con direzione Ostuni: SS379 uscita Montalbano

SP7 – POZZO GUACETO

Sospensione della circolazione nel tratto compreso tra SS16 e via Parco Lorusso.

Chiusi tutti gli accessi sulla SP7 e nel centro abitato di Pozzo Faceto nel tratto indicato salvo attraversamento da piazzale del Santuario e via delle Croci

VIABILITA’ ALTERNATIVA

Uscita e ingresso da Pozzo Faceto per via delle Croci

VIA PARCO LORUSSO

Sospensione della circolazione nel tratto compreso tra via Delle Poste e SP6 con chiusura accessi su via Parco Lorusso

VIABILITA’ ALTERNATIVA

Uscita e ingresso da Pozzo Faceto per via delle Croci