Un impegno costante per la tutela per la promozione e la valorizzazione della collina di Fasano e della Selva.

L’Associazione Pro Selva compie 30 anni di attività, un traguardo prestigioso che testimonia la perseveranza del sodalizio che fin dal 1990, anno di sottoscrizione dell'atto costitutivo, si impegna con i propri soci per rendere più accogliente, bella e attrattiva la collina di Fasano.

Il sodalizio, presieduto da Rosanna Petruzzi Lozupone, celebra questo anniversario con una Santa Messa domenica 4 ottobre alle ore 11:30 presso la chiesa Trullo del Signore della Selva. Seguirà un breve incontro con i giornalisti per ricordare le tante iniziative messe in cantiere in questi decenni, delineado gli impegni che in futuro saranno portati avanti nella prospettiva di rendere sempre più vivibile la località. Inoltre, per celebrare il trentennale, il sodalizio ha realizzato con il per i propri soci un set di artistiche cartoline opera della giovanissima artista Giulia Recchia che illustrano scorci caratteristici della Selva.

Nei “primi” 30 anni di attività la Pro Selva si è spesa in tante battaglie e iniziative tese a riportare al centro dell'attenzione la collina e le sue criticità perché fossero risolte, collaborando attivamente con tutte le amministrazioni che si sono susseguite.

Si deve alla Pro Selva l'impegno per il recupero delle Minareto, Villa Damaso Bianchi, di cui per tre anni ha gestito gli spazi esterni evidenziandone le potenzialità quale contenitore di eventi artistici e culturali; per molte estati le iniziative della Pro Selva sono state le uniche pubbliche nel corso della stagione più frequentata dai turisti e villeggianti in collina. Alla Pro Selva si deve l'istituzione della festa dell'uva la realizzazione del giardino botanico diffuso, la cartellonistica delle chiese Silvane, la risocperta delle più belle ville e dimore della collina, l'istituzione dei riconoscimenti “la Selva nel cuore” e del Premio Turismo Aquilino Giannaccari, la battaglia contro la soppressione dell'ufficio postale della Selva, l’intitolazione di viali e slarghi, il ricordo di personalità del mondo culturale che si sono spese per la collettività, la stampa dei calendarietti che illustrano le peculiarità della collina, la realizzazione della seduta panoramica presso la rotonda Marianna la Varra e tante altre iniziative, riassunte in una brochure che le elenca in ordine cronologico.

Una celebrazione, quella del trentennale, essenziale, senza grandi eventi a causa delle limitazioni imposte dall'infezione da Covid-19, ma carica di significati perché non vuole essere un punto di arrivo quantola tappa di un cammino che si spera sia ancora lungo e proficuo.