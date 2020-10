Una nuova opportunità per chi non ha assolto l’obbligo scolastico alla “Dante Alighieri” a Fasano

L’ente accreditato Dante Alighieri Formazione quest’anno avvia il nuovo percorso gratuito di Estetica (Operatore del benessere) a Fasano.

Una grande opportunità per ragazze e ragazzi che:

- abbiano meno di 18 anni;

- siano in possesso di licenza media inferiore.

Il corso non è aperto solo ai ragazzi residenti a Fasano, per questo è previsto un rimborso spese di trasporto per chi si sposta dai paesi limitrofi.

Al termine del percorso si otterrà una qualifica professionale di Operatore del Benessere (ind. Estetica) utile sin da subito per entrare nel mondo del lavoro!

Tre anni di formazione: nei primi due potranno sperimentare tutti i diversi settori del mondo dell’estetica, nel terzo anno professionalizzante così potranno scegliere in quale strada specializzarti per il tuo futuro.

Le materie scolastiche tradizionali saranno affiancata da attività laboratoriali specifiche con compiti reali per farti acquisire gratuitamente tutti gli strumenti professionali per gestire al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro.

La didattica avverrà in totale sicurezza, rispettando tutte le norme previste per contenere l’emergenza Covid-19.

Le iscrizioni sono aperte!

Per ricevere ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile