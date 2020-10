Distribuzione attrezzature per conferimento rifiuti, sempre attivo il centro Gial Plast

Il Comune di Fasano informa che, presso i locali dell’ex Tribunale in via f.lli Rosselli, continua l’attività di distribuzione attrezzature necessaria per il conferimento dei R.S.U., in seno al nuovo servizio di raccolta.

Contestualmente tale presidio svolge la funzionalità di Ufficio relazioni con il Pubblico quale supporto alla cittadinanza in merito ad ogni qualsivoglia necessità o richiesta di informazioni.

Il punto di distribuzione è attivo presso gli edifici dell’ex Tribunale, via F.lli Rosselli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Il sabato è garantita l’apertura esclusivamente dalle 9:00 alle 13:00, mentre la domenica il punto resterà chiuso tutto il giorno.