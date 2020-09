Da domani chiuso al traffico lo svincolo “via Nazionale dei Trulli - intersezione con SS 172 dir”

Il Comune di Fasano informa la cittadinanza che da domani, 1° ottobre, e per i prossimi 30 giorni, lo svincolo “via Nazionale dei Trulli – intersezione con SS 172 dir”, sia in ingresso che in uscita da Fasano, resterà chiuso per i lavori di realizzazione dell’incrocio canalizzato con rotatoria, a completamento dei lavori di messa in sicurezza della prima tratta della SS 172 dir.

La viabilità in entrata e in uscita verrà garantita dallo svincolo “via dello Zoosafari - intersezione con SS 172 dir”.