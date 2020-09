Lunedì riapre la Scuola Media “Bianco – Pascoli”

Si comunica alle famiglie che la scuola media “Bianco – Pascoli”conferma l'apertura delle sue porte lunedì 28 settembre.

L'ingresso, per questa settimana, sarà esclusivamente riservato alle prime classi con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Le seconde e le terze classi, per un primo periodo, seguiranno le lezioni a distanza.

«Io credo sinceramente che sia stato fatto un miracolo - afferma l'assessore Caroli - posso testimoniare che la dirigente Stella Carparelli e tutto il corpo docente,il personale amministrativo e il personale Ata, hanno lavorato senza sosta, dalla mattina alla sera e senza nemmeno la pausa pranzo (stamattina ancora si lavorava su formazione classi e su segnaletica Covid interna alla scuola), ho potuto riscontrare e riconoscere, osservando i docenti a lavoro, la vera passione, la dedizione per la loro scuola e per la loro città! L'impostazione è stata data, adesso la scuola è in grado di aprire e nei prossimi giorni la dirigente Carparelli comunicherà nuovi orari e modalità.

Vorrei a nome dell'Amministrazione comunale e della città tutta, ringraziare la prof.ssa Stella Carparelli per questo suo impegno e per la ferma volontà di accompagnare la scuola “Bianco – Pascoli” verso la normalità e la serenità!

A Lei il merito di aver ripristinato l'ordine e di aver lavorato intensamente, innanzitutto per ricreare un clima di serenità e di fiducia tra i docenti che ovviamente apparivano disorientati, demotivati oltre che mortificati.

Adesso, guardando al futuro auguro a tutti, e ai ragazzi in primis un buon anno scolastico e un buon lavoro!».