Riparte l’anno scolastico: il sentito ringraziamento del sindaco Zaccaria

Alle porte di questo nuovo e difficile anno scolastico il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria rivolge a nome dell’Amministrazione un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono coinvolti.

«Di solito si ringrazia alla fine. Questa volta, voglio dire grazie a tutte le componenti della nostra scuola all'inizio del nuovo anno: ai dirigenti, chiamati ad aggiungere ai loro già delicati compiti quello di garantire la ripresa in sicurezza delle lezioni. Grazie agli insegnanti, eroi civili della nostra società, che dovranno curare l'applicazione pratica delle norme a tutela della salute dei nostri figli, rischiando anche in proprio. Con loro, per gli stessi motivi, grazie al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.



Grazie ai genitori, per lo stimolo che hanno dato a tutte le componenti istituzionali a fare presto e bene. Grazie ai bambini e ai ragazzi, per il loro forte desiderio di tornare in classe, per studiare bene e stare insieme.



Consentitemi un pensiero particolare a dirigente reggente, docenti, personale e genitori della “Bianco-Pascoli”, che lottano contro il tempo per risolvere una situazione ingiusta e incomprensibile e assicurare il diritto allo studio di ragazze e ragazzi.



L'Amministrazione comunale, l'Istituzione a più immediato contatto con i cittadini, è e sarà al fianco della scuola senza alcuna esitazione. Non c'è cultura senza scuola, non c'è vita senza cultura: buon lavoro a tutti, e coraggio!»