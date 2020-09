La prof.ssa Carparelli nominata reggente della “Bianco - Pascoli”: l’augurio dell’Assessore Caroli

Questo il commento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Caroli dopo la nomina della Reggente della “Bianco – Pascoli” prof.ssa Maria Stella Carparelli.

«Apprendiamo oggi che la Dirigente reggente della scuola “Bianco - Pascoli” sarà la prof.ssa Carparelli e di questo sono ben lieta. Ho sperato nella nomina di una delle due Dirigenti fasanesi che avevano manifestato interesse, conosco bene entrambe e so che hanno molto a cuore il bene della città e ovviamente della scuola media.

Sono certa che la prof.ssa Carparelli saprà far bene, certo la situazione in cui si trova è molto difficile e ritengo grave. Spero che si attrezzi al meglio per poter avviare i primi provvedimenti, primo fra tutti la richiesta di slittamento della data di inizio (consentito da ordinanza regionale entro il 24 settembre). Alla dirigente Stella Carparelli va il mio augurio e il mio appoggio affinché tutto possa procedere nei termini e nella massima sicurezza possibile.

Percepisco le famiglie più serene adesso e ribadisco il massimo appoggio di tutta la comunità fasanese alla dirigente Carparelli in questo percorso certamente non semplice!

La situazione alla “Bianco - Pascoli” è più che drammatica, ammiro il coraggio di chi in queste ore si sta cimentando in un'impresa titanica.

Mi auguro che tutto vada per il meglio e che se vi sono responsabilità, queste vadano accertate e vengano presi opportuni provvedimenti».