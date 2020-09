Giornata del donatore di midollo osseo e cellule staminali: la tipizzazione arriva in piazza Ciaia

L'associazione "Il Fasano Siamo Noi", con la sua area solidale, accoglie la richiesta di aiuto della famiglia Triggiani al motto "Tutti per Pietro, Pietro per tutti” a sostegno del piccolo Pietro, affetto da leucemia linfoblastica di tipo B.

Pertanto, in concomitanza con la settimana del "Match It Now" (19-26 settembre) e avvalendosi della preziosa collaborazione di ADMO Puglia, presieduta da Maria Stea, si invitano tutti in piazza Ciaia, giovedì 24 settembre dalle ore 15 alle 20, a partecipare alla giornata del donatore di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

Sotto la supervisione della dottoressa Maria Antonietta Miccoli, primario del Polo di Reclutamento di Brindisi, e di uno staff specializzato, coloro che interverranno dovranno dunque essere sottoposti ad un semplice e rapido prelievo sanguineo nell'autoemoteca presente in loco, al fine di poter inserire i propri dati nel registro nazionale dei donatori (IBMDR).

Diversi volontari ADMO saranno inoltre a disposizione dei presenti per fornire loro la modulistica da compilare e rispondere a qualsiasi interrogativo.

In ottemperanza alle attuali normative anti-Covid, ovviamente invitiamo coloro che parteciperanno ad indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento sociale.

Assicureremo a tal proposito anche la presenza di tavoli e spazi opportunamente distanziati, nonché l'istallazione di postazioni fornite di gel igienizzante.

Ricordiamo, infine, che possono iscriversi al registro di midollo osseo tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, un peso di almeno 50 kg e che godano di buona salute. Tutti gli iscritti resteranno nel registro sino all'età di 55 anni.