Tutti negativi i tamponi presso l’azienda fasanese Forel

Travolto in via Roma un anziano fasanese in bicicletta

Un anziano fasanese di 70anni è stato travolto da un automobilista che, mentre tentava di sorpassarlo, gli ha tagliato la strada facendolo cadere sull’asfalto. L’incidente è avvenuto nella centralissima via Roma nella mattinata di ieri. L’uomo è stato prontamente soccorso dagli automobilisti