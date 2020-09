Covid, oggi i primi tamponi al drive-in di Fasano

È stato attivato oggi il nuovo drive-in per i tamponi eseguiti senza scendere dall’auto situato all’angolo tra via Lisi e via Giardinelli di Fasano.

Nella struttura inaugurata dal direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, dal direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, Stefano Termite e dal sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, sono stati svolti già i primi tamponi.

«L’esame va comunque prenotato – dichiara Zaccaria -: rivolgetevi al vostro medico di base, oppure chiamate i numeri 3384640432 o 3381120340 tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17, o mandate una richiesta via mail alla casella sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it.».